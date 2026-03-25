LELÉKA честно рассказала о расходах на подготовку к 'Евровидению-2026'

Конкурс состоится в Вене в мае.

Представительница Украины на "Евровидении-2026" певица LELÉKA рассказала, что пока не начала подготовку к конкурсу.

По словам артистки, ей нужно еще тщательно подготовить бюджет и определить, какая сумма денег понадобится для участия.

"На сегодняшний день я могу сказать, что расходов нет. Нам еще не на что тратить. Мы формируем бюджет, собираем все идеи. Все люди работают сейчас на волонтерских началах и надеются, что их работа будет оплачена", - отметила исполнительница в проекте "Наодинці з Гламуром".

LELÉKA добавила, что раньше не могла представить, что все стоит так дорого. Поэтому будет искать спонсоров, чтобы не оказаться в долгах.

"Мы собираемся в ближайшее время начать искать спонсоров. Суммы огромные. Все на "Евровидении" стоит дорого. Я не могла представить, что это такие суммы и их нужно самостоятельно находить. Это добавляет драйва и риска во все это дело. Если не найдем, то будем как финалисты прошлого и позапрошлого годов, которые не нашли средств и до сих пор выплачивают долги. Но надеюсь, что этого не будет", – подчеркнула представительница Украины на "Евровидении-2026".

К слову, LELÉKA в мае будет выступать на международном песенном конкурсе с песней "Ridnym".

