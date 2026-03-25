Залетел с воздушного пространства РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии

Беспилотник, вероятно, сбитый с курса, врезался в трубу станции. Власти не исключают повторения подобных случаев.

В ночь на 25 марта беспилотник, залетевший из воздушного пространства России, врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Инцидент произошел в 03:43. По данным правоохранителей, никто не пострадал, передает ERR.

Как сообщили в органах безопасности, беспилотник, вероятно, сбился с курса и не имел целью территорию Эстонии.

"В настоящее время проводятся первичные следственные действия, точные обстоятельства устанавливает расследование", – заявила генеральный прокурор Астрид Аси.

На месте работают саперы, дело ведет Департамент полиции безопасности Эстонии под процессуальным руководством прокуратуры.

Последствия для энергосистемы

По предварительным оценкам компании Enefit Power, сама электростанция не понесла серьезных повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение страны.

Глава полиции безопасности Марго Паллосон заявил, что подобные случаи могут повторяться:

"Это последствия полномасштабной войны России. Такие инциденты, вероятно, не будут единичными".

Эстония в центре внимания

По данным Bild, уже несколько недель российские социальные сети пропагандируют идею провозглашения " Народной республики Нарва" – приграничного города на востоке Эстонии, где 90% населения являются русскоязычными.

Генерал-майор и заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун отметил, что Эстония – единственная страна Евросоюза, которая не подписала с Россией договор о границах. Такого же договора нет и у Украины.

