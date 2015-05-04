Около 70 украинцев ожидают эвакуации из Непала – МИД

По состоянию на 12.20, в список на эвакуацию из разрушенного землетрясением Непала внесено около 70 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что при содействии оперативной группы Департамента консульской службы МИД, которая находится в Катманду, за счет средств МИД обеспечено транспортное сопровождение и питание граждан Украины, в гостиницах размещено 27 человек. Еще около 20 человек в ближайшее время будут перемещены в отели Катманду.

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«Несколько наших граждан в течение суток самостоятельно вернулись в Украину», - добавили в министерстве.

Те, кто остается в Непале, находятся в палаточном лагере на территории резиденции почетного консула Украины в Катманду. «Наши граждане обеспечены едой, водой, первым необходимым», - заверили в МИД, подчеркнув, что сейчас украинские дипломаты рассматривают все возможные варианты эвакуации граждан Украины из Непала.

Также в ведомстве добавили, что информации о погибших или пострадавших в результате землетрясения гражданах Украины не поступало.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет нуждается в ремонте. Детали для ремонта передавали из Украины.