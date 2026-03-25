Мобильная и смертоносная: машина времен холодной войны доминирует на поле боя в Украине

На поле боя в Украине, где беспилотные технологии развиваются настолько быстро, что системы могут устаревать в течение нескольких недель, бронетранспортер М113, разработанный еще во времена холодной войны, не утратил своей популярности и продолжает широко использоваться. Как пишет Forbes, при его проектировании были сделаны акцент на мобильность, простоту, адаптивность и легкость массового производства – качества, которые тесно соответствуют требованиям нынешней высокоинтенсивной и изнурительной войны.

История M113

Бронетранспортер M113 был разработан в конце 1950-х годов для удовлетворения требований армии США к легкому, транспортируемому по воздуху, гусеничному транспортному средству, способному перебрасывать пехотное отделение на поле боя времен холодной войны. Начиная с конца холодной войны, армия США перешла к более защищенным платформам, таким как боевая машина "Брэдли". Несмотря на этот сдвиг, многие M113 оставались на вооружении и продолжают использоваться рядом армий НАТО и союзников. Были произведены тысячи таких машин, и многие страны интегрировали её в свои войска, часто модернизируя её за счет улучшения брони, силовых установок и электроники.

Переброска M113 в Украину

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США включили БТР M113 в первые пакеты помощи нашей стране. Первая переброска началась в апреле 2022 года, было поставлено около 200 M113 из запасов армии США, а к 2024 году было поставлено или передано более 900 танков. В их число вошли как стандартные бронетранспортеры, так и варианты для медицинской эвакуации и командные пункты.

Союзники по НАТО и страны-партнеры - Австралия, Дания, Литва, Нидерланды и другие - также поставляли Украине М113 из своих собственных запасов. Вместе с машинами, предоставленными США, Украине было передано приблизительно 1900 машин M113.

Значение M113 на поле боя в Украине

M113 сочетает в себе живучесть, мобильность и смертоносность. Основная угроза для украинской техники – российская артиллерия и FPV-беспилотники. Как и большинство бронированных машин, M113 не может выдержать прямого попадания артиллерийского или кумулятивного снаряда, однако его броня достаточна для защиты от осколков, гранат и более мелких боеприпасов, установленных на беспилотниках. Кроме того, его силовая установка может выдерживать вес дополнительных средств противодействия беспилотникам.

При этом M113 является сложной целью из-за своей скорости и мобильности по местности. Его гусеничная система позволяет ему передвигаться по бездорожью, избегая предсказуемых маршрутов, часто контролируемых беспилотниками. При этом смертоносность M113 заключается не в его вооружении, а в способности транспортировать FPV-дроны и бомбардировщики внутри своей кабины на передовые позиции, откуда они могут быть развернуты.

Система также механически проще, чем более новые, более совершенные машины. Кроме того, долгая история производства и широкое распространение этой машины создали надежную цепочку поставок запасных частей. В результате ремонтные бригады могут относительно быстро ремонтировать поврежденные машины.

Помимо этих преимуществ, главное достоинство M113 – его доступность. Разработанная и принятая на вооружение в больших количествах во время холодной войны, эта машина сейчас заменяется во многих странах, и они более охотно передают эти машины Украине, чем сдают их на металлолом.

"В данном случае M113 подходит для динамики поля боя не потому, что он оптимизирован для современной войны, а потому, что он был разработан с учетом адаптивности, масштабируемости и затяжных конфликтов", - отмечает Forbes.

У России проблемы с техникой на фронте

Как сообщал УНИАН, Россия начала массово снимать с консервации самые ранние версии танков Т-72, которые ранее не трогала, учитывая их сильное устаревание и в целом плохое состояние.

Также россияне создали усовершенствованный бронетранспортер БТР-22 с боевым модулем "Балиста", который управляется дистанционно. В целом, на сегодняшний день БТР-22 вызывает большие сомнения у специалистов, и даже сами россияне признают, что бронетранспортер отстал от реалий на десятилетия.

