Популярная украинская певица рассказала о ошибочном диагнозе врачей

Lida Lee поделилась подробностями своего состояния тогда и сейчас.

Популярная украинская певица Lida Lee, которая ранее ответила на слухи о своей алкогольной зависимости, поделилась новым откровением. По словам артистки, год назад ей диагностировали онкологическое заболевание.

В новом выпуске проекта "Що даLee" исполнительница хитов "Незручна" и "Схожі" впервые рассказала, как восприняла диагноз, который оказался ошибочным.

"Я узнала о том, что у меня есть киста, за которой я наблюдала и пыталась сделать так, чтобы она исчезла полностью. Но в пятницу, 13 декабря, меня просто забирает ночью скорая, потому что я чувствую резкую боль. Я понимаю, что она разорвалась. Мне делают операцию, все в порядке, я просыпаюсь, говорят: "Операция прошла прекрасно". Но у нас есть какие-то сомнения. Давайте сделаем гистологию. И 31 января просто телефонный звонок: "Лидия, добрый день. Вы уже видели, пришли результаты вашего анализа? У вас самая агрессивная форма рака", – вспомнила певица.

Тогда Лида сразу приехала к врачу, и ей рассказали подробности состояния так:

"Она мне рисует всю картину и рассказывает, что это была не просто киста, а злокачественная опухоль. Опухоль, которая является двухкамерной, она разорвалась, и все плохое, что было в ней, просто попало в мой организм. И из-за этого есть очень много сложностей и вероятности того, что уже есть какие-то метастазы. Поэтому мы полностью все вырезаем и проводим самую сильную химиотерапию, какая только может быть".

Певица не согласилась со словами врачей и решила проверить анализы в Институте рака. Там ее успокоили, сказав, что все не так плохо, но проблема существует.

"Если бы тогда я согласилась на все, что "давайте-давайте, у вас нет времени", то сегодня я бы не смогла иметь детей. Тогда я потратила три месяца на то, чтобы найти врача, который отступит от протокола. У меня шесть шрамов от двух операций. Первые три напоминают, что это конец, а рядом есть другие, которые указывают, что это большое начало", – добавила артистка.

