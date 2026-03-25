Украинским киноманам наконец-то покажут фильм-победитель Канн 2025

Политический триллер "Простая случайность" иранского режиссера-диссидента Джафара Панаги выйдет в украинский прокат 16 апреля 2026 года.

В апреле 2026 года украинские киноманы наконец смогут посмотреть ирано-французский политический триллер "Простая случайность" (It Was Just an Accident), получивший "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале 2025 года.

События фильма происходят в современном Иране. Автомеханик случайно узнает своего тюремного мучителя в водителе, попавшем в аварию. Жажда мести пробуждается мгновенно, но единственная зацепка – это скрип протеза, поскольку лицо своего мучителя мужчина никогда не видел. Бывший политзаключенный похищает водителя и отправляется на поиски других жертв режима, чтобы установить личность пленника.

Снял фильм иранский режиссер-диссидент Джафар Панаги ("Белый шарик", "Такси", "Три лица"), обладатель многих престижных кинематографических и правозащитных международных наград.

Мировая премьера "Простой случайности" состоялась в мае 2025 года в Каннах, где фильм в итоге получил главную награду – "Золотую пальмовую ветвь" как лучший фильм.

Позже картина получила еще немало престижных отличий, в том числе четыре номинации на "Золотой глобус" (лучший фильм, иностранный фильм, режиссер и сценарий) и две на "Оскар" (лучший международный фильм от Франции и лучший оригинальный сценарий).

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

"Пожалуй, самый откровенный политический фильм Джафара Панахи на сегодняшний день, "Простая случайность" – это дерзкий упрек авторитаризму, который при этом сохраняет развлекательную ценность увлекательного триллера", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 16 апреля 2026 года.

