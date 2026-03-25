Какие овощи лучше покупать в замороженном виде, а не свежими: диетологи назвали топ-4

Многие специалисты советуют употреблять свежие и натуральные продукты. Однако, если говорить о свежих овощах, то они не всегда являются лучшим выбором, пишет Eating Well.

"Свежие, сезонные и местные натуральные продукты - это прекрасно, когда они доступны. Но здоровое питание также означает приспособление к реальным графикам, бюджету и наличию продуктов. Поскольку у большинства людей и так уже есть трудности с соблюдением рекомендаций по потреблению фруктов и овощей, мы должны облегчать достижение этой цели, а не усложнять ее", - отметила диетолог Мелисса Халас.

Замороженные овощи не только удобны, но и часто дешевле, чем их свежие аналоги, а также могут быть более питательными.

"Важно время. Питательные вещества со временем естественным образом разрушаются. Если свежие продукты лежат в холодильнике несколько дней, их содержание питательных веществ может снизиться", - объяснила Халас.

Поэтому диетологи назвали замороженные овощи, которые стоит покупать.

Брокколи

Брокколи - один из лучших овощей, которые стоит покупать в замороженном виде. Ее быстро замораживают сразу после сбора, что помогает сохранить витамин C и другие питательные вещества. В то же время свежая брокколи может терять эти вещества во время транспортировки или хранения в холодильнике. Для лучшей текстуры ее стоит готовить в духовке или на пару сразу в замороженном виде.

Цветная капуста

Цветная капуста широко доступна в замороженном виде и обычно дешевле свежей, особенно в межсезонье. Как и брокколи, она хорошо сохраняет свою текстуру в замороженном виде.

Шпинат

Многие виды салата плохо замораживаются из-за высокого содержания воды, однако шпинат и другие темно-зеленые листовые овощи могут стать отличным способом обогатить ваши блюда питательными веществами. Шпинат уже вымыт и нарезан, что экономит время, а его горстка может добавить питательных веществ в смузи, супы, соусы и запеканки.

Горох

Свежий горох теряет больше витамина C, чем замороженный. Поэтому замороженный сохраняет почти весь витамин, особенно по сравнению с другими методами консервирования, а именно в банках или сушкой.

