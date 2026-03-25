США перебрасывают элитный десант на Ближний Восток: их учили захватывать аэродромы, – AP

Американцы готовятся развернуть не менее 1000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые обучены захватывать ключевые объекты противника.

Соединенные Штаты срочно отправляют более 1000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток в район Ирана. Элитные подразделения готовятся к вылету в ближайшие дни, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на трех осведомленных собеседников в оборонных кругах.

Это подразделение – главная сила реагирования армии США, которая действует молниеносно в сложных операциях по высадке на парашютах, захвату и контролю критических объектов противника (аэродромы, ключевые плацдармы, штабы и т. д.), пишет агентство. В состав группы войдет батальон боевой группы 1-й бригады, и официальные источники на условиях анонимности подтвердили журналистам, что подготовка проходит в режиме секретности.

Ранее официальные лица США сообщили о перемещении корабля ВМС "Триполи" и 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, которые были сняты с учений вблизи Тайваня. Также из Сан-Диего вышла группа кораблей с силами быстрого реагирования, отмечает AP. Два новых экспедиционных подразделения – это 5000 морпехов. Сейчас в регионе уже находятся около 50 000 американских военных.

Сегодня, в среду, 25 марта, на Капитолийском холме состоится закрытое мероприятие. Представители Пентагона проведут секретный брифинг для членов Комитета Сената по вооруженным силам, сообщил журналистам американский чиновник, знакомый с графиком встреч.

Метод кнута и пряника от Трампа

Агентство подчеркивает, что Трамп давит на Иран не только силой, но и одновременно проводит дипломатические маневры. Белый дом заявляет о попытках начать диалог с Ираном, а Пакистан уже предложил роль посредника. Трамп лично подтвердил подготовку к переговорам, в которых задействованы Стив Виткофф, Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс.

Трамп накануне во время выступления в Белом доме заявил:

"У нас есть несколько человек, которые этим занимаются. А другая сторона, могу вам сказать, хотела бы заключить соглашение".

В свою очередь, спикер парламента Тегерана Мохаммад Багер Калибаф отрицает какие-либо прямые контакты с Вашингтоном. Иранские военные остаются непреклонными. Пресс-секретарь армии опубликовал заявление, в котором пообещал продолжать борьбу "до полной победы".

Какова сейчас ситуация вокруг Ирана

Администрация Трампа разработала секретный план из пятнадцати пунктов, направленный на прекращение военного конфликта с Ираном. Главной целью этого плана было сдерживание стремительного повышения цен на энергетические ресурсы. Согласно сообщениям, этот план был передан иранской стороне через посредничество Пакистана.

Сам президент Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия, таким образом США достигли победы в этом конфликте. Он также утверждает, что США способствовали смене политического режима в Иране, поскольку нынешние лидеры существенно отличаются от тех, с кем начался этот конфликт.

Кроме того, стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в серии частных бесед призвал Трампа не прекращать военные действия против Ирана до полного свержения иранского режима. Принц утверждает, что Иран представляет угрозу для Персидского залива.

