25 марта поздравляем всех сотрудников Службы безопасности Украины с праздником.

25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник. Торжество установлено указом Леонида Кучмы от 2001 года. Дата праздника выбрана из-за того, что 25 марта 1992 года был принят законопроект о создании СБУ.

Численность СБУ засекречена, а многие их документы и решения являются государственной тайной. Однако важность этого правоохранительного органа во время полномасштабной войны не подлежит сомнению. Работники Службы безопасности занимаются контрразведкой, предотвращают теракты, выявляют корректировщиков огня и проводят операции на территории врага. Не редко при этом они рискуют жизнью.

В День СБУ 2024 стоит поздравить родных, знакомых и друзей, которые обеспечивают безопасность Украины. Мы публикуем красивые оздравления с днем СБУ и авторские картинки.

Видео дня

С Днем СБУ 2024

Слава, слава СБУ,

Слава вам, ребята!

Служба ваша на посту,

Словно у солдата!

Отмечаем этот день,

Вас мы поздравляем,

И здоровья, и любви

От души желаем!

***

Пусть вас люди

Не боятся.

С вами вместе

Пусть стремятся,

Украину

Защитить,

От врагов

Освободить!

***

Чтобы нарушить безопасность

Не удавалось никому,

В Украине существует

Такая служба - СБУ.

Ни на минуту не задремлет,

И вечно на посту стоит,

И, компромиссов не приемля,

Покой людской она хранит.

***

Вам на работе трудностей хватает,

И СБУ вас люди называют.

Всю Украину мы сегодня поздравляем

С Днем СБУ — и службам посвящаем

Чтоб было в Украине жить прекрасно,

Ну и, конечно, просто безопасно!

***

День службы безопасности страны

Сегодня отмечает Украина.

Для нас такие праздники важны.

Так будь же, СБУ, непобедима!

Тебя же, как работника ее,

Хочу я с удовольствием поздравить.

Пусть у тебя прекрасно будет всё.

И праздник на отлично тебе справить!

***

Уважаемые работники Службы безопасности Украины! Желаем вам держать профессиональную планку! Пусть здоровье и удача никогда не подводят, а семья постоянно остается надежным тылом. Спасибо за вашу службу!

***

Поздравляю Службу безопасности Украины с профессиональным праздником. Примите пожелания всего наилучшего, светлого и чистого. Пусть все ваши дела увенчаются успехом, рация здоровья работает исправно, а госпожа фортуна является всегда в самые нужные моменты!

***

Поздравляю с Днем СБУ. Хочу пожелать всегда стоять на верном карауле безопасности и покоя Украины, оставаться в любой ситуации сильным и храбрым человеком, в любом деле постигать огромный успех и невероятную удачу, стремиться к высоким целям и своим желаниям, жить в достатке и благополучии.

***

В День СБУ я пожелаю усердно работать, защищать Украину и ее жителей, не упускать никакого шанса на удачу, всегда устремляться вперед, постигая на пути успех и победы. Желаю крепкого здоровья, отваги сердца и мужества души. Да будет в безопасности наше государство, и в благополучии каждый гражданин

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