25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник. Торжество установлено указом Леонида Кучмы от 2001 года. Дата праздника выбрана из-за того, что 25 марта 1992 года был принят законопроект о создании СБУ.
Численность СБУ засекречена, а многие их документы и решения являются государственной тайной. Однако важность этого правоохранительного органа во время полномасштабной войны не подлежит сомнению. Работники Службы безопасности занимаются контрразведкой, предотвращают теракты, выявляют корректировщиков огня и проводят операции на территории врага. Не редко при этом они рискуют жизнью.
В День СБУ 2024 стоит поздравить родных, знакомых и друзей, которые обеспечивают безопасность Украины. Мы публикуем красивые оздравления с днем СБУ и авторские картинки.
С Днем СБУ 2024
Слава, слава СБУ,
Слава вам, ребята!
Служба ваша на посту,
Словно у солдата!
Отмечаем этот день,
Вас мы поздравляем,
И здоровья, и любви
От души желаем!
***
Пусть вас люди
Не боятся.
С вами вместе
Пусть стремятся,
Украину
Защитить,
От врагов
Освободить!
***
Чтобы нарушить безопасность
Не удавалось никому,
В Украине существует
Такая служба - СБУ.
Ни на минуту не задремлет,
И вечно на посту стоит,
И, компромиссов не приемля,
Покой людской она хранит.
***
Вам на работе трудностей хватает,
И СБУ вас люди называют.
Всю Украину мы сегодня поздравляем
С Днем СБУ — и службам посвящаем
Чтоб было в Украине жить прекрасно,
Ну и, конечно, просто безопасно!
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День службы безопасности страны
Сегодня отмечает Украина.
Для нас такие праздники важны.
Так будь же, СБУ, непобедима!
Тебя же, как работника ее,
Хочу я с удовольствием поздравить.
Пусть у тебя прекрасно будет всё.
И праздник на отлично тебе справить!
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Уважаемые работники Службы безопасности Украины! Желаем вам держать профессиональную планку! Пусть здоровье и удача никогда не подводят, а семья постоянно остается надежным тылом. Спасибо за вашу службу!
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Поздравляю Службу безопасности Украины с профессиональным праздником. Примите пожелания всего наилучшего, светлого и чистого. Пусть все ваши дела увенчаются успехом, рация здоровья работает исправно, а госпожа фортуна является всегда в самые нужные моменты!
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Поздравляю с Днем СБУ. Хочу пожелать всегда стоять на верном карауле безопасности и покоя Украины, оставаться в любой ситуации сильным и храбрым человеком, в любом деле постигать огромный успех и невероятную удачу, стремиться к высоким целям и своим желаниям, жить в достатке и благополучии.
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В День СБУ я пожелаю усердно работать, защищать Украину и ее жителей, не упускать никакого шанса на удачу, всегда устремляться вперед, постигая на пути успех и победы. Желаю крепкого здоровья, отваги сердца и мужества души. Да будет в безопасности наше государство, и в благополучии каждый гражданин