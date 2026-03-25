В России после атаки дронов вспыхнули пожары в портах Усть-Луги и Выборга (фото, видео)

В ночь на 25 марта Россию атаковали беспилотники, под ударом оказались порты Усть-Луги и Выборга в Ленинградской области. Кроме того, в Белгороде в результате атаки возникли проблемы со светом и водой.

Как сообщают в соцсетях, около 4 утра о взрывах в районе порта Усть-Луга начали сообщать местные жители. Они также публиковали видео и фото с густым дымом и пламенем.

По сообщениям OSINT-аналитиков, в очередной раз пострадал завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", там загорелись резервуары. Завод перерабатывает стабильный газовый конденсат – побочный продукт добычи природного газа и нефти, а также осуществляет отгрузку нефтепродуктов на внешние рынки.

Порт Усть-Луга – один из крупнейших универсальных портов России на Балтике. В 2025 году его грузооборот составил 130,5 млн тонн. Через порт проходят как наливные грузы – сырая нефть, нефтепродукты, жидкие химикаты, аммиак и карбамид, так и уголь, минеральные удобрения, железная руда, зерно, сельхозпродукция, контейнеры и т. д.

Также сообщается о повреждении порта в городе Выборг. Там загорелось одно из судов.

Как пишет Exilenova+, предварительно речь идет о патрульном ледоколе "Пурга", который в настоящее время строится на Выборгском судостроительном заводе для Пограничной службы ФСБ РФ.

Также известно, что после атаки БПЛА загорелось помещение АО "Агрикола", расположенное примерно в 30 метрах от здания ФСБ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в течение ночи удалось ликвидировать 56 беспилотников. В настоящее время в порту Усть-Луга продолжаются работы по локализации пожара.

Кроме того, в ночь на 25 марта раздавались взрывы и в Белгороде. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, город подвергся массированному ракетному удару по объектам энергетики. В результате атаки около 450 тысяч жителей остались без света, а также фиксируются перебои с водоснабжением и отоплением.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 25 марта российская ПВО якобы сбила 389 украинских дронов над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также в Московском регионе и в Крыму.

Удары по России

22-23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. По информации Генштаба, был поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). По предварительной информации, под удар попал резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура.

21 марта украинские дроны посетили Саратовский НПЗ. В результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

