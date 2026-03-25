Нефтяной шок бьет по Южной Корее: страна переходит в кризисный режим

Южная Корея готовится к худшему сценарию из-за обострения на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть. Правительство создаст чрезвычайную экономическую группу, которая будет работать как единая команда между министерствами.

Издание Bloomberg пишет, что в Корее договорились составить дополнительный бюджет в размере около 25 трлн вон (примерно 16,7 млрд долл.). Эти средства планируют направить на смягчение удара от роста цен на энергоносители, поддержку уязвимых домохозяйств и стабилизацию цепочек поставок.

Поводом для таких шагов стало резкое обострение ситуации вокруг Ирана, что привело к скачку цен на нефть и фактической блокировке движения через Ормузский пролив. Это особенно болезненно для Южной Кореи, которая импортирует около 70% нефти именно с Ближнего Востока.

На фоне кризиса корейский фондовый рынок в этом месяце потерял почти 4% стоимости, что стало одним из худших показателей в Азии. А основной фондовый индекс Южной Кореи Kospi потерял около 10%.

Власти уже ввели чрезвычайные меры, в частности впервые за почти 30 лет ограничили цены на топливо, чтобы сдержать инфляцию.

Экономисты отмечают, что эти стимулирующие меры могут частично ускорить рост экономики, но также могут усилить инфляционные риски.

При этом без вмешательства правительства цены на бензин могли бы резко вырасти с 1 723 вон (1,15 долл.) в начале этого месяца до примерно 2 050 вон (около 1,37 долл.) за литр в конце марта.

Длительный шок в поставках нефти может повысить производственные затраты, ударить по экспорту и ослабить внутренний спрос в стране.

Из-за продолжения войны на Ближнем Востоке и почти полной блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли. По состоянию на утро 24 марта нефть марки Brent стоила 98,51 доллара за баррель, тогда как 22 февраля ее стоимость колебалась от 69 до 73 долларов за баррель.

25 марта цены на нефть снизились. Таким образом котировки отреагировали на дипломатические усилия США, направленные на прекращение войны с Ираном. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 4,03 доллара – до 96,20 доллара за баррель.

