Цены на медь рванули вверх на фоне желания США положить конец войне в Иране

Эксперт отметил, что риск снижения цен на неблагородные металлы будет сохраняться до тех пор, пока война на Ближнем Востоке не прекратится.

Цены на медь и большинство других металлов выросли. Оптимизм в связи с дипломатическими усилиями Вашингтона по прекращению войны на Ближнем Востоке усилил склонность трейдеров к риску.

Издание Bloomberg пишет, что цены на медь поднялись на Лондонской бирже металлов (LME) на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил "подарок" в знак доброй воли в рамках переговоров о прекращении конфликта. Однако Вашингтон направляет в регион дополнительные войска, а Axios сообщил, что США и группа региональных посредников все еще ожидают ответа от Тегерана.

Тем не менее, комментариев Трампа оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть цены на металлы вверх, остановив падение, вызванное опасениями, что война приведет к росту инфляции и замедлению мирового экономического роста. На этой неделе медь подорожала примерно на 3% после падения примерно на 11% за предыдущие три недели.

"Ход войны очень трудно оценить, а новости носят неоднозначный характер. Пока война не прекратится, риск снижения цен на неблагородные металлы сохраняется", - сказал руководитель отдела исследований Chaos Ternary Futures Ли Сюэчжи.

По состоянию на 5:03 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла на 1,2 % - до 12 246 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм меди стоит 12,25 доллара.

Цены на металл - последние новости

10 марта алюминий падал после достижения четырехлетнего максимума, потому что президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может закончиться.

19 марта медь потеряла все своим ценовые достижения в этом году, потому что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на энергоносители и усилило риск серьезного ущерба мировой экономике. Уже 23 марта этот металл упал до самого низкого уровня за более чем три месяца.

