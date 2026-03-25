Рютте разозлил Европу своей поддержкой войны Трампа в Иране, - FT

Дипломаты отмечают, что заявления Рютте "ставят их в неловкое положение".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разозлил европейских лидеров своей безоговорочной поддержкой войны Дональда Трампа с Ираном, пишет Financial Times.

По данным собеседников агентства в дипломатических кругах, предложение Рютте о том, что европейские союзники в конечном итоге "объединятся", чтобы откликнуться на призыв президента США развернуть военно-морские силы в Ормузском проливе, вызвало раздражение у чиновников в нескольких европейских столицах и обострило напряженность внутри НАТО по вопросу о том, насколько далеко можно зайти в уступках США.

"Это ставит нас в действительно неловкое и неудобное положение. Мы хотим показать готовность, но также верно и то, что мы не в состоянии каким-либо образом вмешиваться [в конфликт]", - сказал один из дипломатов ЕС.

Видео дня

Резкий контраст

FT отмечает, что беспокойство Европы по поводу конфликта, который опустошил Ближний Восток и привел к резкому росту цен на нефть и газ, резко контрастирует с комментариями Рютте, который регулярно пытался угодить Трампу и похвалить его, стремясь сохранить участие США в военном альянсе.

"Он делает это, чтобы обеспечить безопасность всего мира", – сказал Рютте в воскресенье, комментируя решение Трампа бомбить Иран. "Вполне логично, что европейским странам потребуется пара недель, чтобы прийти к согласию", – добавил он, имея в виду требование президента США к союзникам по НАТО присоединиться к армаде для сопровождения судов через Ормузский пролив, который Иран заблокировал.

В то же время страны ЕС на прошлой неделе коллективно отвергли призыв Трампа к войне в Ормузском проливе. Глава дипломатического ведомства блока Кая Каллас заявила, что "это не наша война", и это мнение поддержали министры Германии, Италии и Испании.

Три европейских дипломата из стран-членов НАТО заявили, что обеспокоены расхождением между комментариями Рютте и мнением большинства европейских столиц. Хотя у них нет причин напрямую критиковать Трампа, они также не согласны с одобрением его решения начать войну.

Представитель НАТО заявил Financial Times, что НАТО не участвует в войне в Иране, но внимательно следит за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность союзников. И генеральный секретарь постоянно находится в обмене информацией с лидерами союзников по всему альянсу".

"Последствия – наши, поэтому конфликт – наш"

В то же время некоторые европейские столицы, во главе с Парижем, выразили готовность к возможному участию в военно-морском патрулировании в Ормузском проливе после окончания войны. Также некоторые европейские чиновники в частных разговорах выступили против того, чтобы называть конфликт "не нашей войной", учитывая его огромное влияние на цены на нефть и газ.

"Последствия – наши, поэтому конфликт – наш", – сказал один из чиновников, добавив, что многие столицы находятся в контакте со странами Ближнего Востока, пострадавшими от войны, чтобы найти дипломатическое решение.

Европа и война в Иране

В последние дни Трамп неоднократно критиковал Европу за отказ в помощи на Ближнем Востоке и прямо связал продолжение участия США в НАТО с этим конфликтом. Как пишут СМИ, в ЕС опасаются, что президент США может принять ответные меры против европейских союзников прежде всего, прекратив оставшуюся помощь США Киеву.

В тио же время The Wall Street Journal пишет, что многие европейские страны незаметно играют важнейшую вспомогательную роль в войне Трампа в Иране. Военные базы Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции обеспечивают проведение одной из самых сложных с точки зрения логистики операций, в которых США участвовали за последние десятилетия.

