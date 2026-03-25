Эксперты назвали 5 популярных электромобилей с наименьшей дальностью пробега

Для подготовки этого отчета эксперты провели испытания электромобилей на дальность пробега по шоссе.

Электромобиль, который расходует 33,7 киловатт-часа на пробег 160 км, потребляет энергию, эквивалентную трем литрам бензина. По крайней мере, таким должен быть стандарт. Однако, согласно новому исследованию Consumer Reports, многие электромобили демонстрируют на дороге значительно худшие показатели, чем можно было бы ожидать. Об этом пишет TheStreet.

"Сравнивая автомобили, покупатели должны знать, какой пробег они получат за свои деньги. Если на шоссе у вас разрядится аккумулятор, вам, возможно, придется вызывать эвакуатор, что может быть как неудобным, так и дорогостоящим", - отметил директор по разработке автотестов в Consumer Reports Алекс Книзек.

Для этого отчета Consumer Reports провел испытания электромобилей на дальность пробега на шоссе, двигаясь на полностью заряженных автомобилях с постоянной скоростью 110 км/ч, пока не иссяк заряд. Даже если дисплей автомобиля показывал нулевой запас хода, тестировщики не останавливались, пока автомобиль сам не переставал ехать.

Электромобили Consumer Reports, которые не достигают заявленного EPA (Агентство по охране окружающей среды США - УНИАН) запаса хода:

Chevrolet Silverado EV

Модель: 2024 Chevrolet Silverado EV RST, полный привод, 60-дюймовые колеса. Запас хода, по данным EPA, 793 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 759 км (разница 34 км).

Tesla Model S

Модель: 2021 Tesla Model S Long Range, полный привод, 48-дюймовые колеса. Запас хода, по данным EPA, 660 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 589 км (разница 71 км).

Rivian R1s

Модель: 2025 Rivian R1s Dual Max, полный привод, 55-дюймовые колеса. Запас хода, по данным EPA, 660 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 576 км (разница 84 км).

Lucid Air

Модель: 2023 Lucid Air Touring, полный привод, 50-сантиметровые колеса. Запас хода, по данным EPA, 637 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 553 км (разница 84 км).

Ford F-150 Lightning

Модель: 2022 Ford F-150 Lightning Lariat Extended Range, полный привод, 50-дюймовые колеса. Запас хода, по данным EPA, 515 км. Запас хода на шоссе, по данным Consumer Reports, 434 км (разница 81 км).

