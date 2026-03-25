Раскрыта тайна 'Комсомольца': затонувшая атомная подлодка периодически выбрасывает радиацию

Норвежские исследователи провели глубоководный анализ советской атомной подводной лодки "Комсомолец", затонувшей в 1989 году.

В апреле 1989 года на атомной подводной лодке ВМФ СССР "Комсомолец" вспыхнул пожар во время крейсерского плавания на глубине 335 метров под поверхностью Норвежского моря. Судно смогло всплыть, и 27 из 69 членов экипажа выжили в этом испытании. Затем судно затонуло и сейчас покоится на глубине 1680 метров примерно в 180 км от побережья норвежского острова Медвежий.

Помимо того, что "Комсомолец" приводился в движение ядерным реактором, считается, что на его борту находятся две ядерные боеголовки, установленные на торпедах, пишет Physics World. Неудивительно, что люди серьезно обеспокоены состоянием затонувшего судна и возможностью утечки радиоактивных материалов из корпуса.

Действительно, российская экспедиция 1994 года выявила утечку плутония из одной из боеголовок. В следующем году трещины в корпусе и торпедных аппаратах были загерметизированы. С тех пор измерения, проводимые рядом с "Комсомольцем", указывали на то, что любая радиоактивная утечка быстро разбавляется окружающей водой.

Видео дня

Новые данные

Теперь ученые в Норвегии под руководством Джастина Гвинна и Хильде Элизе Хелдал завершили всесторонний анализ данных, полученных в ходе обследования "Комсомольца" в 2019 году. Морская среда вокруг обломков изучалась с помощью Ægir 6000 – дистанционно управляемого аппарата, оснащенного набором камер и других приборов, способного погружаться на глубину 6000 метров.

В статье для издания Proceedings of the National Academy of Sciences команда заявила, что анализ проб морской воды и донных отложений, собранных рядом с торпедным отсеком, не выявил доказательств выброса плутония из боеголовок. Однако анализ проб, взятых вблизи вентиляционной трубы, показал, что радиоактивный материал периодически выбрасывается из ядерного реактора. Измерив соотношение плутония и урана в этом районе, группа пришла к выводу, что топливо в реакторе подвергается коррозии.

Несмотря на выбросы на протяжении последних трех десятилетий, аппарат Ægir 6000 нашел мало доказательств того, что радионуклиды накапливаются в районе затопления – скорее всего, из-за разбавляющего эффекта морской воды.

Команда подчеркнула: "Учитывая глобальный рост военной активности и геополитической напряженности, судьба "Комсомольца" и находящегося в нем ядерного материала может дать нам важное понимание последствий любых будущих аварий с участием судов с ядерными двигательными установками и ядерного оружия в море".

