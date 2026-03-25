Россия снова ударила по энергетике Украины: без света остались жители пяти областей

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Россия в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В результате атаки часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остаются без света, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", – заверили в энергетическом ведомстве.

Отмечается, что самая сложная ситуация с электричеством сейчас в Черниговской области. Как объяснили в энергетическом ведомстве, в результате нескольких последовательных вражеских атак повреждено энергетическое оборудование. Из-за этого в регионе применяются графики почасовых отключений.

Видео дня

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в Минэнерго.

В министерстве также призвали украинцев экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в энергетическом ведомстве.

Россия продолжает воздушные атаки на Украину. 25 марта очередные вражеские атаки оставили без света 150 тысяч потребителей в Чернигове и Черниговском районе, а также обесточили город-спутник Чернобыльской АЭС – Славутич.

В ночь на 24 марта РФ осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, что привело к частичному отключению электроэнергии потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

