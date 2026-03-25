Репчатый лук в Украине отдают за копейки: какие цены сейчас

Овощ уже на половину дешевле, чем год назад.

Оптовые цены в Украине на репчатый лук за неделю просели в среднем на 19%. Сейчас овощ продают в диапазоне 3–8 грн/кг, что уже на 49% дешевле, чем в конце марта 2025 года.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что резкое снижение цен на рынке лука связано с активной распродажей фермерскими хозяйствами овоща из хранилищ с наступлением теплой погоды.

Качество продукции на хранении стремительно ухудшается, поэтому большую часть предложения на рынке составляют овощи среднего и низкого качества. Это не стимулирует и без того сдержанный спрос на фоне повышенного предложения.

Очередная волна активных распродаж и снижения цен на лук продолжается еще с середины прошлой недели.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Лук репчатый на развес в Varus стоит 6,9 грн/кг.

В Novus лук продают по 6,89 гривни за килограмм.

В АТБ цены на репчатый лук составляют 8,45 грн/кг.

За прошедшую неделю в Украине умеренно подешевели овощи борщевого набора. Цены на морковь снизились с 10-12 до 6-11 грн/кг, на свеклу – с 9-11 до 8-11 грн/кг. Стоимость картофеля также стала более привлекательной. В то же время помидоры и огурцы снова подорожали.

Куриное филе подешевело в Украине за месяц на 4,4%. Еще больше подешевела куриная тушка – она потеряла в цене 5,7%. В то же время год назад их стоимость была на 15-20% ниже, чем сейчас.

