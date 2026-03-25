Дожди, мокрый снег и ветер накроют Украину уже скоро: синоптик сделал прогноз

Вместе с осадками в Украину придет и похолодание.

Уже к концу текущей недели погода в Украине значительно ухудшится. Ожидаются дожди, местами – значительные и с мокрым снегом, температура снизится, а ветер усилится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 26 марта

Уже в четверг, 26 марта, в западных областях и на крайнем востоке ожидается дождливая и пасмурная погода. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +3…+8 °С, днем +12…+17 °С, а на крайнем западе похолодает до +5…+10 °С.

Погода 27 марта

Перед выходными на западе Украины пройдут дожди, в Карпатах будут преобладать дожди с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Ветер 5–10 м/с, в южной половине порывистый. На крайнем западе в течение суток будет всего +2…+7 °С, на остальной территории страны ночью +3…+8 °С, а днем +12…+18 °С.

Погода 28 марта

В субботу уже по всей Украине ожидается нестабильная погода. Пройдут дожди, в западной части значительные осадки, а в Карпатах – с мокрым снегом. Ветер усилится до 7–12 м/с, днем в западной части местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет +3…+8 °С, днем похолодает до +10…+15 °С, а на крайнем западе ожидается +5…+10 °С.

Погода 29 марта

"В воскресенье, 29 марта, нестабильная и дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины", – прогнозирует Кибальчич.

На западе Украины местами возможен мокрый снег. Ветер 7–12 м/с. Ночью будет +1…+7 °С, днем температура будет колебаться от +2…+7 °С в западной части, а на Левобережье и в Крыму будет +9…+14 °С.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует похолодание в Украине. По ее прогнозу, комфортная температура продержится еще несколько дней. В частности, сегодня в большинстве областей воздух прогреется до +12…+16 градусов.

Синоптик также предупредила, что убирать теплую одежду пока рано, ведь уже с 31 марта по 1 апреля в страну придет ощутимое похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: