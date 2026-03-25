Цены на нефть 'поверили' в план Трампа по прекращению войны в Иране

Аналитик Роберт Ренни считает, что путь к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке будет нелегким.

Цены на нефть утром 25 марта снизились. Котировки отреагировали на дипломатические усилия США, направленные на прекращение войны с Ираном, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:26 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 4,03 доллара – до 96,20 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 3,22 доллара – до 89,13 доллара за баррель.

Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что США разработали план из 15 пунктов, призванный способствовать завершению войны. При этом накануне издание сообщало, что администрация американского президента Дональда Трампа отправила около 2 тысяч солдат в Иран для ослабления контроля Тегерана над Ормузским проливом.

Журналисты отмечают, что детали мирного предложения США Ирану оставались неясными, хотя Трамп публично высказывал мнение, что любое соглашение должно предусматривать запрет на то, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие или обогащал радиоактивные материалы. Также было непонятно, поддерживает ли Израиль такой подход. К тому же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что военные операции США будут продолжаться без изменений, хотя сейчас появилась "новая возможность для дипломатического урегулирования"

Вместе с тем журналисты обращают внимание, что министр иностранных дел Китая Ван И призвал своего иранского коллегу Аббаса Арагчи как можно скорее начать переговоры с США с целью прекращения войны. Bloomberg напоминает, что Китай – основной покупатель иранской нефти.

Руководитель отдела исследований сырьевых рынков в австралийском банке Westpac Banking Corp. Роберт Ренни отмечает, что движение к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не будет простым.

"Мы явно отошли от того, что могло бы перерасти в стадию "тотального уничтожения" в войне между США и Ираном, и движемся к завершению конфликта путем переговоров, хотя, учитывая отсутствие доверия с обеих сторон, это завершение, вероятно, будет сложным", – отметил эксперт.

Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана добавляет, что говорить о "полном успокоении ситуации преждевременно", несмотря на снижение цен на нефть. По его словам, хотя подешевение нефти и свидетельствует об уменьшении премии за военные риски, то есть наценки к стоимости "черного золота", но "Иран публично отрицал проведение прямых переговоров, а военная активность и развертывание войск продолжаются".

Из-за продолжения войны на Ближнем Востоке и почти полной блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно выросли. По состоянию на утро 24 марта нефть марки Brent стоила 98,51 доллара за баррель, тогда как 22 февраля ее стоимость колебалась от 69 до 73 долларов за баррель.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с Ираном и не исключил открытия Ормузского пролива в ближайшее время.

По данным СМИ, Иран отказался встречаться со специальным посланником Стивеном Виткофом. Через неофициальные каналы официальный Тегеран якобы дал понять, что предпочел бы вести переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

