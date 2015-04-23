Порошенко создал Совет регионального развития

Вновь созданный орган возглавляет Президент. В состав Совета вошли Премьер-министр, Председатель Верховной Рады, Премьер-министр, руководители органов местного самоуправления и органов власти, представители всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, сообщает Ассоциация городов Украины.

Согласно Указу, Совет создан с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах наработки оптимальной модели развития местного самоуправления, территориальной организации власти, осуществления реформ в сфере децентрализации управления региональным развитием, решения проблемных вопросов жизнеобеспечения регионов.

Читайте такжеИзменения к Конституции относительно децентрализации должны быть проголосованы дважды до 15 июля - ГройсманПервой задачей Совета регионального развития станет реализация новых приоритетов государственной региональной политики, которые зафиксированы в Законе об основах государственной региональной политики. Это, в первую очередь, эффективное использование внутреннего потенциала каждого региона, стимулирование и поддержка местных инициатив, сокращение разрыва между уровнем жизни людей в разных регионах, повышение конкурентоспособности регионов».

Учитывая начало работы Конституционной комиссии, первые заседания Совета регионального развития будут посвящены формированию новой территориальной основы местного самоуправления и разработке соответствующих изменений в Конституцию. Совет станет представителем регионов в центре и представителем центра в регионах которая обеспечит, с одной стороны, учета интересов регионов при разработке и принятии решений центральными органами, а с другой - мониторинг выполнения этих решений на местах.

Еще одно важное направление работы Совета - преодоление отсталости и повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Кроме законов Украины Совет в своей деятельности будет учитывать стандарты Европейской хартии местного самоуправления и изучать лучший международный опыт.

Текст Указа (укр.)