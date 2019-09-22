Украина передала Турции 23 запросы в отношении лиц, подозреваемых в терроризме – Князев

По его словам, Турция передала Украине двух граждан, которых разыскивали украинские правоохранители.

Украина передала Турции 23 запросы в отношении лиц, подозреваемых в терроризме.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время встречи с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу, которая состоялась в субботу, 21 сентября, в рамках рабочего визита в Турцию, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Князев подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью. Он добавил, что одним из результатов сотрудничества является передача запросов в отношении лиц, которые подозреваются в терроризме.

«От Турции до нас было направлено 28 запросов по розыску преступников-граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все», - сказал он.

«Кроме того, мы передали 23 запросы в отношении лиц, которые подозреваются в терроризме, 31 - в отношении мошенничества и 36 - по контрабанде. По всем этим лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола. Турция передала нам двух граждан, которых разыскивала полиция Украины. Двух человек, которых подозревают в терроризме мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции», - отметил Князев.

Как сообщал УНИАН, сотрудники пограничной службы задержали гражданина Австрии, которого обвиняют в преступлении против половой свободы несовершеннолетних.