Пресс-конференция по поводу триумфа украинской сборной на Всемирной Олимпиаде по ментальной арифметике в Турции
Четверг, 27 июнь, 13:00
Киев, ТРЦ Украина, 4-й этаж, Детская планета
Предварительная аккредитация по телефонам + 38095762 74 94 (Роман), 066247 46 91 (Екатерина)
22-23 июня в Анталии (Турция) состоялась Всемирная Олимпиада WAMAS по ментальной арифметике (японская методика устного счета), которая объединила 570 учеников, представляющих 34 школы из 16 стран мира.
Украинская сборная в этом году стала триумфатором: 2 ребенка получили абсолютную победу и звание «чемпион чемпионов», 3 ученика получили звание «чемпион», еще 9 детей заняли первое место в своих категориях. В общем зачете Украина уверенно заняла первое место из всех 16 стран, на несколько очков обойдя национальную команду Ливана.
Высшую ступень «чемпион чемпионов» получили 9 летний Никита Лубенец и 12 летний Владислав Безгинов, оба представляли Кривой Рог.
При этом, Владислав Безгинов стал первым за всю историю данных соревнований, кому удалось защитить высокий титул: 2018 на Всемирной Олимпиаде в Дубае он уже получал звание «чемпион чемпионов».
Во время соревновательной части Олимпиады участники решали примеры на специальных счетах Абакус, а также выражения с помощью устной «ментальной счета». В общем Никита решил 89 примеров за 8 минут и заработал 152,8 баллов из 160 возможных, а Владислав 71 пример и 138,4 баллов соответственно.
Задать все вопросы детям, принимавшим участие в Олимпиаде, их родителям, учителям и главе Всеукраинского союза ментальной арифметики Марине Мужановской можно в четверг 27 июня в 13:00 на пресс-конференции по поводу триумфа украинской сборной, которая состоится по адресу Киев, ТРЦ Украины 4-й этаж, Детская планета
Ментальная арифметика - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети тренируются обходиться без них, увеличивая сложность устных вычислений.
Бэкграундер
Ассоциация WAMAS (World Association of Mental Arithmetic Schools) - объединение более 30 школ из 16 стран мира, имеющих целью популяризацию ментальной арифметики. Больше можно прочитать на сайте http://wamas-edu.com/en/
Председателем WAMAS является Гульжан Бердибекова - один из самых авторитетных специалистов по преподаванию ментальной арифметики в мире.
Международная Олимпиада по ментальной арифметике WAMAS 2018 состоялась 22-23 июня в Анталии (Турция).
Международная Олимпиада по ментальной арифметики WAMAS 2020 состоится в июне 2020 года в Египте.
Дополнительная информация
Популярность ментальной арифметики связана с рядом исследований ученых, которые подтвердили, что эта методика развивает одновременно оба полушария мозга и связи между полушариями, благодаря чему у детей стремительно повышается скорость мышления, концентрация внимания, воображение и образное мышление, а также способность быстро анализировать информацию и принимать решения.
В Украине ментальная арифметика в августе 2017 получила одобрение Института модернизации и инновации содержания образования при Министерстве образования. А в январе 2018 м на базе университета Драгоманова началась уникальная для Восточной Европы программа - впервые преподаватели получают повышение квалификации и учатся дисциплине «ментальная арифметика» на базе Национального педагогического университета.
В октябре 2018 года в 2-х школах Украины стартовал эксперимент по исследованию влияния ментальной арифметике на развитие детей. В случае успеха, ментальная арифметика может быть одобрена для внедрения в школьную программу Украины.
Факт-лист
Ментальная арифметика - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети тренируются обходиться без них, увеличивая сложность устных вычислений.
Данная методика распространена в более чем 60 странах мира
В разные годы ментальную арифметику освоили более миллиона учеников.
В Японии и Китае ментальная арифметика входит в школьную программу.
Ментальная арифмет одобрена отделами образования Японии, Китая Малайзии, Индии, Казахстана и Индонезии
Контактная информация
+ 38095762 74 94 (Роман)
066247 46 91 (Екатерина)