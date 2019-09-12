На границе с Польшей задержали австрийца-педофила, которого разыскивает Интерпол

Решается вопрос о скорейшей экстрадиции задержанного в Австрию.

Сотрудники пограничной службы задержали гражданина Австрии, которого обвиняют в преступлении против половой свободы несовершеннолетних.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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«С собой нарушитель имел паспорт гражданина Австрии. Однако в ходе фильтрационно-проверочных мероприятий выяснилось, что документ содержит признаки подделки, а задержанный находится в базе данных Интерпола. Как стало известно, на родине иностранца разыскивают за совершение уголовного преступления за совершение сексуальных действий с несовершеннолетними в начале 2000-х годов. В Австрии мужчине грозит почти 10 лет тюрьмы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас иностранец задержан, решается вопрос о его скорейшей экстрадиции в Австрию.

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