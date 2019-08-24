В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости при участии президента (онлайн-трансляция)
В центре Киева начались праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины при участии президента Владимира Зеленского.
Торжественные мероприятия при участии руководства государства и города пройдут на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни.
Предусмотрено возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.
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Мероприятие начнется в 9:30 с почтения памяти погибших на Майдане: на Аллее Героев Небесной Сотни объявят минуту молчания. Прозвучат сто ударов колокола. Состоится возложение цветов.
После этого президент спустится по Алее Героев Небесной Сотни к сцене. На Майдане поднимут Государственный флаг, а Гимн в течение семи минут будут выполнять около 600 человек. Как известно, Гимн споет народная артистка Украины Тина Кароль вместе с военным оркестром.
В 10:00 официально начнется шествие. Маршрут – Аллея Героев Небесной Сотни, Майдан Независимости, Европейская площадь.
В конце Шествия достоинства президент Владимир Зеленский вручит государственные награды. Завершение запланировали на 11:00.
Как сообщал УНИАН, 9 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины в этом году государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.
Военный парад на День Независимости в Киеве не будет происходить впервые с 2014 года.