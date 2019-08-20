Стало известно, какие премии получат украинские военные ко Дню Независимости

Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военные ко Дню независимости получат по 1-2 тысячи гривень премии.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице в Facebook.

Полторак отметил, что подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысяче гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тысячи гривень", - заявил министр.

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Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примет участие Зеленский и руководство государства.

В Офисе президента уже согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Главный акцент праздника - дети как будущее страны, отметили в пресс-службе.