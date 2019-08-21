Гимн Украины во время Шествия достоинства 24 августа споет Тина Кароль (видео)

Певица в своем Instagram поделилась коротким видео, на котором она репетирует Гимн.

На День Независимости, 24 августа, в Киеве состоится Шествие достоинства, которое станет альтернативой ежегодному военному параду.

Во время праздничного мероприятия известная украинская певица Тина Кароль исполнит Гимн Украины. Об этом рассказал ее пиар-менеджер Павел Орлов.

Сама певица в своем Instagram поделилась коротким видео, на котором она репетирует Гимн.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примет участие Зеленский и руководство государства.