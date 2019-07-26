Фруктовое, черное и с авокадо: топ-3 рецептов вкусного домашнего мороженого (видео)

Любая хозяйка хотя бы раз, но готовила мороженое дома. Чтобы выходные прошли вкуснее и веселее, мы предлагаем подборку интересных рецептов домашнего мороженого.

Мороженое - это любимое лакомство не только детей, но и многих взрослых. При наличии минимум ингредиентов вы сможете приготовить вкусное домашнее мороженое. Такое мороженое будет содержать только известные ингредиенты и натуральные продукты.

Мороженое с авокадо и финиками

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Берем 7-8 фиников, очищаем их от косточек и заливаем кипятком.

Далее берем 1 спелый авокадо, разрезаем его, вытаскиваем косточку и достаем мякоть в посуду.

К мякоти авокадо добавляем сок лимона (половина лимона), а также уже размякшие финики. Затем добавляем 25 г сухого молока и 100 г обычного.

Тщательно все взбиваем блендером до однородной смеси. Перемещаем смесь в формочки для мороженого (или лоток) и отправляем на пару часов в морозильную камеру.

Черное мороженое

В сотейник вливаем 220 г молока и 200 г сливок от 30% жирности и ставим на огонь и доводим до кипения.

Берем 6 желтков и добавляем к ним 150 г сахара и все хорошо перемешиваем.

Затем постепенно вливаем горячее молоко и постоянно перемешиваем, чтобы желтки не свернулись. Снова переливаем всю массу в сотейник и варим до 75 градусов постоянно перемешивая.

Берем 150 г черного кунжута и измельчаем в блендере. Добавляем 2 ст.л кунжутного масла и щепотку соли, все смешиваем, чтобы образовалась паста. Кунжутную пасту добавляем к основному крему и снова все хорошо взбиваем блендером.

Перемещаем смесь в формочки или обыкновенную посудину и отправляем на пару часов в морозильную камеру.

Фруктовый лед

Нарезаем фрукты (можно выбирать по сезону). В нашем рецепте будет: клубника, киви и банан. Затем каждый фрукт отдельно взбиваем в блендере. Когда фруктовое пюре готово, кладем его слоями в формочки для мороженого. Фруктовую смесь отправляем в морозильную камеру на 3 часа.