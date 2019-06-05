Скандальное решение: банкира, которого обвинили в краже 100 млн, выпустили под "честное слово"

Сомнительное решение было принято скандальным Печерским судом.

Экс-заместитель предстедателя правления государственного «Укргазбанка» Алексей Омельяненко, которого обвинили в хищении 100 млн грн, вышел на свободу.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Омельяненко отпустили под личное обязательство, хотя ранее с него требовали крупный залог. Сомнительное решение было принято скандальным Печерским судом. Причем, суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет.

Кроме того, судья Светлана Смык, согласно нормам закона, вообще не должна была рассматривать изменение меры пресечения. Так, несколько дней назад другой судья приняла решение продлить меру пресечения в виде залога. Новые обстоятельства с того момента не появились (в любом случае адвокат Омельяненко их не представил), поэтому Смык, согласно закону, должна была оставить вопрос без рассмотрения.

Напомним, Алексей Омельяненко вместе с сообщниками с 2008-го по 2010 годы вывел из государственного банка около 100 млн грн. Работая в финучреждении зампредом, банкир договорился с директором одного из департаментов банка и начал выдавать кредиты своим же фиктивным фирмам.

Омельяненко давал себе кредиты, полученные деньги сразу же выводил, а долг не возвращал. В результате государственный банк, а вместе с ним и его вкладчики, лишились десятков миллионов гривен.