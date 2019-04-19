Астролог рассказал, уничтожат ли человечество роботы и искусственный интеллект

Известная робот София была активирована 19 апреля 2015 года, так что этот день можно считать ее днем рождения.

Развитие и совершенствование искусственного интеллекта и роботов - крайне опасно и разрушительно.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Вспомните, фильмы 80-х годов о Терминаторе и тому подобные, вспомните, какой фурор они тогда произвели. Подобные идеи не появляются просто так. Если человек начинает полностью доверяться компьютеру и искусственному интеллекту, то нужно быть готовыми к самым неожиданным вещам, как, например, недавно самолет, следовавший в один из немецких городов, прилетел в Эдинбург – так решил автопилот. Потому людям нельзя полностью передавать бразды правления "в руки" искусственному интеллекту", - отметил астролог.

По словам Росса, активируя знаменитого робота именно 19 апреля 2015 года, создатели Софии очень угадали с датой.

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"В этот день Солнце и Луна соединились с Марсом, плюс – это как раз было в новолуние. Такое положение планет определило большие перспективы этого изобретения, а также грандиозную славу, которое оно завоевало. Если судить по этой дате, то робота Софии нам не стоит опасаться – лично она не уничтожит мир. Однако я бы не советовал человечеству расслабляться: подобных вещей (искусственного интеллекта) стоит опасаться, потому что незаметно для самих людей может быть пройдена точка невозврата, что приведет к гибели нашей планеты", - предостерег астролог.

"Но, с другой стороны, откровение Иоанна Богослова говорит о том, что "конец света" на Земле может быть связан с огнем, что в том числе можно трактовать и так, что роботы вполне могут запустить атомные ракеты", - добавил он.

Поэтому Росс считает, что развитие и совершенствование искусственного интеллекта и роботов – крайне опасно и разрушительно.

"Человек не должен давать слишком много власти роботам и искусственному интеллекту, вверять себя в руки искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект – это и есть дьявол, а душа – это божественное", - резюмировал он.

Ранее искусственный интеллект AlphaStar, созданный компанией DeepMind (принадлежит холдингу Alphabet Inc.), одолел двух профессиональных игроков в стратегию StarCraft II, проходящую в реальном времени.