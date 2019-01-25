Искусственный интеллект одолел профессиональных игроков в StarCraft II

Разработчики сказали, что такие игры, как StarCraft II, служат лишь тренировочной площадкой для искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект AlphaStar, созданный компанией DeepMind (принадлежит холдингу Alphabet Inc.), одолел двух профессиональных игроков в стратегию StarCraft II, проходящую в реальном времени.

Об этом говорится на сайте компании, передает Naked Science.

Матчи алгоритма с двумя профессиональными игроками - Дарио Вуншем (Dario «TLO» Wünsch) и Гжегожем Коминч (Grzegorz «MaNa» Komincz) - проходили еще в декабре, но на этой неделе, 24 января, состоялся последний поединок, перед которым свойства программы изменили. В результате победа впервые досталась человеку.

Ранее алгоритмы DeepMind одолели сильнейшего игрока в го и намного лучше предсказали форму белка, по сравнению с профессиональными биологами. Однако в каждом из этих случаев для искусственного интеллекта была открыта вся доступная информация. Со стратегией в реальном времени, такой как StarCraft II, все иначе: это игра с закрытой информацией. Машина не знает, что происходит за туманом войны, и не может предсказать действия игрока, поэтому ей приходится адаптироваться к его маневрам сиюминутно.

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Разработчики программы использовали для ее обучения игры реальных людей, которые им предоставила компания Blizzard. Переняв поведенческие паттерны игроков, она научилась побеждать встроенный в игру искусственный интеллект самой высокой сложности в 95 процентах случаев. Затем ее агенты стали соревноваться друг с другом в турнире на выбивание. Он проходил в ускоренном режиме, поэтому каждый из них наиграл примерно 200 лет.

Выбрав самого успешного агента, авторы выставили его против TLO и MaNa. Сперва он выиграл пять из пяти матчей у TLO, а затем другая версия нейросети столько же раз одолела MaNa. При этом алгоритм совершал меньше действий в минуту, чем его противники. Вероятно, это объясняется небольшим преимуществом, которым он все-таки обладал. В отличие от человека, он видел не часть известной карты (тот же экран), а всю ее целиком, поэтому ему не приходилось переключаться между разными областями. Более того, зрители заметили, что он отдавал приказы трем отрядам, находящимся в разных зонах, одновременно, на что точно не способен человек.

Видео: DeepMind

В последнем матче разработчики пошли на уступки и отключили эту способность ИИ - в этот раз выиграл MaNa. Однако авторы заметили, что версия алгоритма, которой нужно перемещать камеру, обучалась в турнире всего семь дней, что составляет половину от предыдущего периода тренировок. Сам MaNa похвалил действия программы: "Играй я с реальным человеком, он бы не смог так филигранно управлять своими сталкерами (юнит одной из расс. - прим. ред.)".

Разработчики сказали, что такие игры, как StarCraft II, служат лишь тренировочной площадкой для искусственного интеллекта. В дальнейшем он примется за другие цели. Например, ранее в DeepMind заявили, что их алгоритм будет диагностировать болезни глаз.

Справка.StarCraft II - компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени. Сюжетно действие игры происходит на нескольких планетах, где разворачивается конфликт между тремя расами - людьми, зергами и протоссами. Игра является дисциплиной во многих киберспортивных лигах мира. Игра вошла в сотню лучших игр всех времён (Top 100 Games of All Time) по версии IGN.