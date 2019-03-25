Самолет рейса British Airways из Лондона в Дюссельдорф по ошибке прилетел в Эдинбург

Рейс авиакомпании British Airways в Дюссельдорф выполняла немецкая компания WDL Aviation в рамках лизинговой сделки.

Самолет, который выполнял рейс авиакомпании British Airways из Лондона в немецкий Дюссельдорф, ошибочно совершил посадку в шотландском Эдинбурге.

Инцидент произошел из-за неправильной полетной документации, сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Пассажиры самолета поняли ошибку, когда их самолет приземлился и прозвучало объявление "Добро пожаловать в Эдинбург".

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По сообщению авиаперевозчика, самолет тут же направили в Дюссельдорф и он уже совершил там посадку.

Указанный рейс в Дюссельдорф проводила немецкая компания WDL Aviation в рамках лизингового соглашения. British Airways утверждает, что сейчас пытается выяснить, как так случилось, что WDL предоставила неправильный план полета.

"Мы извинились перед нашими клиентами за этот перерыв в их путешествии и будем контактировать с ними в индивидуальном порядке", - сказали в авиакомпании.

При этом перевозчик не уточняет, какое количество людей пострадало из-за ошибки.

Напомним, компания Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка, обнародовала результаты опроса британцев, согласно которым бюджетная авиакомпания Ryanair оказался на последнем - 19-м месте - среди перевозчиков, летающих из Британии. В топ-5 списка попали Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.