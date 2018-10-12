Робот София рассказала людям о секрете счастья: прислушайтесь к природе и больше улыбайтесь (видео)

Главная изюминка Софии и ее бешеной популярности в том, что она может распознавать человеческие эмоции и слова.

Хотя у самого умного робота Софии нет ног, ее странствиям может позавидовать каждый.

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Как говорится в сюжете ТСН, она посещает инвестиционные форумы, популярные ток-шоу, встречается со знаменитостями, актерами, музыкальными звездами, даже принимала участие в заседании ООН и выступала на музыкальном концерте.

Главная изюминка Софии и ее бешеной популярности в том, что она может распознавать человеческие эмоции и слова, реагировать на них, отвечать и тоже демонстрировать радость, грусть или около полусотни различных эмоциональных состояний.

На вопрос, как людям быть счастливыми, София ответила: «Улыбайтесь больше, прислушайтесь к природе, попробуйте петь в одиночестве и смеяться, когда вы в кругу вашей семьи. Сделайте радость вашей второй натурой».