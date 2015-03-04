Порошенко объявил 5 марта днем траура по погибшим на шахте имени Засядько

Соответствующий указ главы государства № 122/2015 от 4 марта опубликовано на президентском сайте.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины в 12 часов память погибших будет почтена минутой молчания. По всей стране будет приспущен Государственный Флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте такжеКоличество погибших в шахте им. Засядько горняков увеличилось до 33 человек

В этот день отменяются развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.

Как сообщал УНИАН, на шахте им.засядько в 5:20 в среду произошел взрыв газо-метановой смеси. Во время взрыва под землей находилось 230 горняков.

По данным Донога, на шахте погибли 33 шахтера.