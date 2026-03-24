Какую пользу дает Украине отправка специалистов на Ближний Восток: эксперт назвал 2 момента

В частности, Украина получает возможность продавать собственное вооружение по более высокой цене.

Украина получила возможность на равных вести переговоры с арабскими странами Персидского залива благодаря участию в защите их неба от атак иранских ударных дронов типа "Шахед". Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

"То, что Украина становится донором безопасности – это очевидно и это круто", – отметил Селезнев.

Эксперт отметил, что участие украинских специалистов в защите воздушного пространства стран Персидского залива, с рациональной точки зрения, – абсолютно приемлемое решение, ведь таким образом Украина имеет возможность вести переговоры с азиатскими партнерами на равных.

"Мол, мы даем вам возможность защитить воздушное пространство с участием наших специалистов и с помощью нашего оборудования. Взамен мы просим у наших азиатских партнеров поставки ракет для систем противовоздушной обороны типа Patriot. Мы видим, насколько эксцентричен и непредсказуем американский лидер Дональд Трамп, а значит, нам нужно искать где-то другие источники поступления этого важного компонента", – считает Селезнев.

Он напомнил, что силы противовоздушной обороны Украины могут сбивать российскую баллистику исключительно современными средствами ПВО, "Пэтриотами" или SAMP/T.

"Поэтому, очевидно, участие наших специалистов в обеспечении воздушного пространства в странах Персидского залива – это замечательная история. Она достаточно перспективна, в том числе и в контексте вероятности продажи того оборудования, вооружения и техники, которое производится украинскими производителями, ведь рынок вооружений всегда положительно воспринимает вооружение, доказавшее свою эффективность во время участия в реальных боевых действиях", – подчеркнул Селезнев.

В частности, такое вооружение лучше покупают, и оно стоит дороже, подчеркнул он.

Украинские специалисты на Ближнем Востоке

В начале марта стало известно, что Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании.

Позже стало известно, что украинские профессиональные команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Также о приобретении украинских беспилотников для укрепления своей обороны задумались и в правительстве Японии.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Украина поднимает вопрос о дефицитных ракетах PAC-2, PAC-3 для систем противовоздушной обороны "Пэтриот".

