При постоянном использовании на чугуне могут оставаться остатки пищи и образовывать нагар, который нелегко удалить быстрым протиранием. К счастью, простой основной продукт – крупная соль – может спасти положение, если его правильно использовать.

Авторы сайта известной советчицы Марты Стюарт пообщались с экспертами, которые объяснили, когда следует использовать соль для очистки чугуна, как ее использовать и когда можно отдать предпочтение более щадящему варианту.

Соль можно использовать для эффективной глубокой очистки чугуна, когда у вас есть стойкие загрязнения. Лаура Ашер, соучредительница и разработчица рецептов Cast Iron Skillet Cooking, сравнивает соль с кольчужным скрабом, поскольку она абразивна и может удалять стойкую грязь.

Видео дня

Джордан Берди, основатель Cookware Care, рекомендует использовать очень грубую или крупнозернистую соль. "Обычно такая соль очень плотная, поэтому она может выдерживать давление, которое вы на нее оказываете, позволяя ей стирать накопившийся нагар", – говорит Берди.

Когда использовать соль для очистки чугуна (а когда пропустить)

И Берди, и Ашер говорят, что соль лучше всего использовать для более глубокой очистки чугуна. "Соль – это хороший инструмент, но не каждую сковороду нужно тщательно чистить абразивом после каждого использования. Чаще всего достаточно влажной тряпки или пластикового скребка", – объясняет Ашер.

Поскольку соль является абразивным веществом, она идеально подходит для сковородок с остатками пищи или скоплением нагара, который не поддается другим средствам. Для чугуна с легким или умеренным загрязнением, вероятно, подойдет использование влажной тряпки. "Я обычно говорю, что очистка солью действительно нужна только тогда, когда у вас достаточно толстый слой нагара – максимум несколько раз в год", – объясняет Берди.

По словам Берди, "если вы заметили отслаивающиеся пятна или видимый "край", образовавшийся на каком-то участке", чугун может извлечь пользу из солевого скрабирования. В противном случае, вероятно, достаточно простого ополаскивания. Если вы слишком часто используете соль для очистки чугуна, то со временем это может привести к ржавчине.

Как безопасно очистить чугун солью

Ухаживайте за своим чугуном должным образом, не повреждая поверхность. Наши эксперты делятся простыми пошаговыми инструкциями по очистке солью. А также рассказывают, как правильно восстановить закалку чугуна после этого.

Разогрейте сковороду на плите. Берди рекомендует поставить ее на слабый огонь на две-пять минут.

В зависимости от степени загрязнения сковороды, посыпьте чугунную сковороду от 1 до 3 чайных ложек соли.

Используя чистую губку или тряпку, осторожно потрите солью поверхность чугуна. Берди предлагает использовать круговые движения, чтобы размягчить остатки пищи и грязь.

Удалите остатки тряпкой. Затем тщательно промойте сковороду теплой водой.

Тщательно высушите чугун тряпкой или полотенцем.

Поставьте сковороду на плиту на минуту-другую, чтобы удалить остатки влаги.

Добавьте одну-две капли масла, затем равномерно распределите его по чугуну с помощью бумажного полотенца.

После этого поставьте сковороду обратно на плиту на средний-сильный огонь, пока она не начнет дымиться, или поместите ее в духовку, разогретую до 230 градусов Цельсия, примерно на час. Это помогает маслу полимеризоваться и образовывать защитный слой, объясняет Берди. Снимите чугун с огня. Как только сковорода немного остынет, вытрите лишнее масло.

Как привести в порядок старую чугунную сковороду

Напомним, что если вам попала в руки старая чугунная посуда с остатками старого нагара, то сначала ее нужно почистить металлическим скребком в сухом состоянии. После этого ее следует замочить в горячей воде с добавлением лимонной кислоты. Это поможет удалить ржавчину.

