Apple прекратила производство 15 моделей iPhone и MacBook: есть ли ваш гаджет в списке

Официально начался скрытый обратный отсчет: в начале марта Apple сняла с производства 15 своих устройств. И речь сейчас не об устаревших гаджетах, так как в списке фигурируют такие продукты, как выпущенный в прошлом году iPhone 16e или MacBook Pro на 512 ГБ.
Срок этого отсчета составляет пять лет, и по его истечении затронутое устройство переходит в так называемый статус "винтажного" (vintage). Это означает, что устройство официально не продается уже пять лет, его обслуживание больше не гарантируется повсеместно, а запасные части доступны лишь в ограниченном количестве, пишет HVG.
Таким образом, этот статус не означает, что устройство плохое, непригодное для использования или перестает работать; это лишь говорит о том, что Apple больше не рассматривает его как активную новую модель.
В том, что Apple время от времени "списывает" старые устройства, нет ничего необычного, однако нынешний список вызывает некоторое удивление. Из 15 позиций пять устройств были выпущены в 2025 году, то есть они практически совершенно новые, также присутствуют два MacBook Pro 2024 года.
Полный список:
- iPhone 16e с чипом A18 (2025);
- 11-дюймовый и 13-дюймовый iPad Air M3 (2025);
- 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air M4 (2025);
- Mac Studio M3 Ultra 512 ГБ (2025);
- 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro (2024);
- 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro M4 Max (2024);
- Studio Display с чипом A13 Bionic (2022);
- монтажный адаптер VESA для Pro Display XDR (2019);
- подставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);
- монитор Pro Display XDR (2019).
За этим обратным отсчетом стоит и негласное послание, которое могло бы звучать так: "не жди, потому что можешь потерять деньги". Иными словами, устройства из списка стоит обменять на новые модели как можно скорее, особенно прошлогодние и позапрошлогодине, так как за них сейчас еще можно получить относительно хорошую цену. Или, как отмечает Phone Arena: технологии развиваются быстро, однако стоимость перепродажи меняется еще быстрее – через один-два года оценочная стоимость при обмене может снизиться на 20% или даже на 30%.
Продавать устройство имеет смысл в том случае, если кто-то и так планировал переход на новую модель в течение года, не привязан к своему гаджету и для него важна финансовая составляющая. Однако если устройство работает хорошо, конкретных планов по обновлению нет и не смущает тот факт, что позже оно будет стоить меньше, то задумываться об обмене или продаже не стоит.
