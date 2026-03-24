Отголоски войны в Иране: России не хватает компонентов для ударных дронов, – эксперт

Украинские удары по российским заводам по производству дронов и ракет также являются одной из причин того, что Россия сейчас не может провести масштабную атаку.

Российская Федерация сейчас недополучает необходимые компоненты из Ирана для строительства новых партий ударных дронов типа"Шахед". Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

"Вчера вечером я был очень обеспокоен тем, что в мониторинговых каналах появилась информация о том, что, якобы, российский диктатор Путин заявил, что очень системные и очень болезненные для российской экономики удары украинских Сил обороны не останутся без ответа со стороны Российской Федерации. Конечно, я ожидал довольно масштабных и очень болезненных для нас последствий ракетно-дроновой атаки, которая произошла прошлой ночью", – отметил Селезнев.

При этом он отмечает работу Сил безопасности и обороны Украины не только потому, что украинские защитники эффективно сбивали этой ночью российские дроны и ракеты.

"Я думаю, что нужно говорить в контексте тех санкций имени генерала Василия Малюка. Я имею в виду ту превентивную деятельность, которая и приводит к постепенному истощению боевых возможностей российской армии, в частности, уничтожение части стратегической авиации, уничтожение части производства дронов и ракет. И, конечно, думаю, что определенное отражение процессов, которые сейчас бушуют в районе Персидского залива, также сказывается. Части компонентов, которые использовались для производства новых партий российских "Шахедов", поставлявшихся из Тегерана, сейчас России, я думаю, не хватает", – подчеркнул Селезнев.

По этой причине, по его мнению, сейчас не наблюдается столь масштабного применения дронных систем со стороны РФ против Украины.

Война в Иране – влияние на Россию

Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны, Россия расширяет поддержку Ирана на фоне военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля на Ближнем Востоке.

В частности, Россия помогает Ирану наносить результативные удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. В частности, россияне делятся с иранцами приобретенным в Украине опытом использования передовых тактик обхода и прорыва эшелонированной системы ПВО.

