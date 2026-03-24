Отголоски войны в Иране: России не хватает компонентов для ударных дронов, – эксперт

Российская Федерация сейчас недополучает необходимые компоненты из Ирана для строительства новых партий ударных дронов типа"Шахед". Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.
"Вчера вечером я был очень обеспокоен тем, что в мониторинговых каналах появилась информация о том, что, якобы, российский диктатор Путин заявил, что очень системные и очень болезненные для российской экономики удары украинских Сил обороны не останутся без ответа со стороны Российской Федерации. Конечно, я ожидал довольно масштабных и очень болезненных для нас последствий ракетно-дроновой атаки, которая произошла прошлой ночью", – отметил Селезнев.
При этом он отмечает работу Сил безопасности и обороны Украины не только потому, что украинские защитники эффективно сбивали этой ночью российские дроны и ракеты.
"Я думаю, что нужно говорить в контексте тех санкций имени генерала Василия Малюка. Я имею в виду ту превентивную деятельность, которая и приводит к постепенному истощению боевых возможностей российской армии, в частности, уничтожение части стратегической авиации, уничтожение части производства дронов и ракет. И, конечно, думаю, что определенное отражение процессов, которые сейчас бушуют в районе Персидского залива, также сказывается. Части компонентов, которые использовались для производства новых партий российских "Шахедов", поставлявшихся из Тегерана, сейчас России, я думаю, не хватает", – подчеркнул Селезнев.
По этой причине, по его мнению, сейчас не наблюдается столь масштабного применения дронных систем со стороны РФ против Украины.
Война в Иране – влияние на Россию
Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны, Россия расширяет поддержку Ирана на фоне военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля на Ближнем Востоке.
В частности, Россия помогает Ирану наносить результативные удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. В частности, россияне делятся с иранцами приобретенным в Украине опытом использования передовых тактик обхода и прорыва эшелонированной системы ПВО.