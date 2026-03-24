Должен изменить мир авиации: второй полет сверхзвукового X-59 оказался провалом

Экспериментальный X-59 играет ключевую роль в программе NASA по снижению шумового воздействия сверхзвуковых полётов.

Через несколько минут после взлета X-59 в кабине появилось предупреждение, в результате чего самолет был вынужден совершить посадку, завершив испытания продолжительностью около девяти минут. Об этом сообщает Interesting Engineering.

В NASA сообщили, что причиной досрочного завершения стало техническое неисправность, подробности которой пока не раскрываются.

Этот полет должен был начать этап так называемого расширения летной области, в рамках которого планируется постепенное увеличение скорости и высоты. Несмотря на очень короткое испытание, инженерам удалось собрать ценные данные, которые помогут определить направление дальнейших тестов.

Lockheed Martin X-59 QueSST – это американский экспериментальный сверхзвуковой самолет, разрабатываемый в Skunk Works (дочернее подразделение Lockheed Martin) в рамках программы NASA Low-Boom Flight Demonstrator.

X-59 играет ключевую роль в программе NASA по снижению шумового воздействия сверхзвуковых полетов. Новым в конструкции X-59 прежде всего является форма крыла и очень длинный нос, предназначенные для уменьшения звуковой ударной волны. Первый полет X-59 совершил 28 октября 2025 года.

В будущем NASA хочет провести исследования над населенными территориями, чтобы оценить, как люди будут воспринимать пролеты "тихих" сверхзвуковых летательных аппаратов.

Напомним, в прошлом году демонстратор технологий перспективного сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил свой финальный тестовый полет.

Завершение всех запланированных испытаний демонстратора позволяет американской компании Boom Technology перейти непосредственно к разработке полноценного прототипа авиалайнера Overture, который может изменить сферу коммерческой авиации.

Авиалайнер Overture будет примерно в три раза больше самолета-демонстратора. Ожидается, что он сможет вмещать от 60 до 80 пассажиров. Ранее УНИАН писал, что Boom уже построила завод, который будет производить сверхзвуковой пассажирский самолет.

