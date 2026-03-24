Летят из Африки: в Одесской области заметили редких птиц, спешащих на Полесье

Они известны своим неповторимым пронзительным криком.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили занесенных в Красную книгу серых журавлей. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"Серый журавль - редкий вид птиц в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", занесенный в Красную книгу Украины. Последние 2 дня из далекой Африки на песчаную косу и прибрежные территории нацпарка прилетают серые журавли. Всего за эти дни в парке было зарегистрировано около 70 журавлей", - отметил исследователь.

По его словам, для этих путешественников очень важны спокойные территории, где они могут отдохнуть от тяжелых перелетов, во время которых тратят силы и энергию. Задерживаться на территории "Тузловских лиманов" серые журавли надолго не хотят, потому что спешат долететь до болот Полесья и сразу же начать гнездование, пояснил ученый. Он в течение двух дней наблюдал за песчаной пересыпью, где эти удивительные птицы останавливались на отдых.

Видео дня

"Улетая, они издавали неповторимый крик, который на огромное расстояние пронзал окружающую атмосферу и вызывал неповторимые ощущения силы мира дикой природы", - отметил Русев.

Что известно о серых журавлях

Перелетная птица. Длина составляет 100-130 см, размах крыльев - до 240 см, вес тела может превышать 6 кг. Имеет громкий трубный пронзительный крик, который можно услышать на значительном расстоянии. "Голос" использует в полете и при брачной демонстрации.

Обитает в Европе и Азии и является третьим по численности видом семейства журавлевых. Один из 10 видов рода, один из 2 видов рода в фауне Украины, представлен номинативным подвидом.

Когда-то ареал вида охватывал весь умеренный пояс Евразии, но теперь европейская часть ареала сильно сократилась (распространен главным образом на Скандинавском полуострове). Зимует в Северной Африке, Западной и Южной Азии.

Причинами изменения численности являются сокращение площади болот в результате осушения. Усиление фактора беспокойства и истребления птиц человеком, использование пестицидов.

Охраняется Боннской и Бернской конвенциями. Включен в Красную книгу Украины.

Как писал УНИАН, в Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в конце февраля уже прилетели первые в этом году редкие розовые фламинго, которых также из-за особой внешности называют фениксами. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев рассказал, что завершение зимы ознаменовалось прилетом первых стай фламинго. "Разведчики" появились 27 февраля и 28 февраля - они прилетели со стороны Черного моря.

