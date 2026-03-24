Известная украинская телеведущая вышла замуж в ОАЭ (фото)

Валерия показала свой образ невесты.

Украинская блогерша и телеведущая Валерия Крук, более известная как Кульбаба, вышла замуж в Объединенных Арабских Эмиратах.

Радостной новостью 47-летняя женщина поделилась в своем Instagram. Она также показала свадебные фото с мужем, лицо которого пока не показывает публично. Невеста выбрала белое длинное платье и фату с кружевом. А вот жених был одет в черный костюм.

К слову, пара сыграла свадьбу еще 26 февраля, однако только сейчас Валерия решила рассказать об изменениях в личной жизни.

Видео дня

"26.02.2026", – подписала кадры Крук из Абу-Даби.

Кстати, ведущая долгое время состояла в отношениях с украинским футболистом Александром Яковенко, который младше ее на восемь лет. Вышла ли Валерия замуж за спортсмена или за другого избранника – она не уточнила.

