Силы обороны готовят почву для эффективных атак в тылу РФ, – эксперт

В частности, происходит уничтожение российских средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций.

Украинские удары на большие расстояния направлены на то, чтобы лишить российскую ПВО возможности своевременно получать разведывательную информацию о движении украинских дронов и ракет. Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

В частности, его спросили о тенденции применения Украиной дальнобойных ударов в глубокий тыл РФ.

"Если речь идет о deep strike – мы точно не отстаем. У нас, возможно, нет таких масштабных возможностей по использованию украинских крылатых ракет и, тем более, украинской баллистики, но я думаю, это вопрос времени, когда у нас появится такое оборудование и вооружение. Но что касается использования дронной компоненты, особенно в части надлежащей подготовки и обхода систем противовоздушной и противоракетной обороны как на территории самой Российской Федерации, так и на тех территориях нашей страны, которые находятся под временной оккупацией вражеской армии, – здесь мы точно лидеры", – подчеркнул Селезнев.

Видео дня

Он отметил, что Силы обороны Украины готовят почву для эффективных ракетно-дроновых атак путем разрушения системы противовоздушной обороны, в первую очередь "глаз" российской ПВО.

По его словам, уничтожение российских радиолокационных станций – это рациональный подход, поскольку российская ПВО теряет возможность своевременно получать разведывательную информацию о движении украинских дронов и ракет.

"А дальше в эти бреши вражеских систем ПВО влетают новые партии дронов и ракет, которые выполняют ту же важную задачу – разрушают военные объекты, объекты военной инфраструктуры вражеской армии, а также объекты топливно-энергетического комплекса, ключевые логистические хабы и артерии. Все то, что обеспечивает военную и экономическую мощь Российской Федерации", – добавил Селезнев.

Он признал, что не все сразу удается, и у врага еще есть достаточное количество средств ПВО, но постепенно эти ресурсы истощаются.

"Я уже давно считаю, что Крым превратился в некую Чернобаевку-2.0 для российской системы противовоздушной обороны, потому что мы эти элементы там разрушаем, а враг вынужден забирать эти элементы либо из других регионов Российской Федерации для того, чтобы восстановить это оборудование на территории временно оккупированного Крыма, либо ремонтировать", – отметил Селезнев.

Также он сообщил, что в РФ возникает серьезная проблема с ремонтом средств ПВО, поскольку недавно был нанесен удар по объекту в оккупированном Севастополе, который занимается этим вопросом. "Удар пришелся туда, куда нужно. А значит, врагу понадобится как минимум определенный промежуток времени, чтобы восстановить стабильное промышленное производство и ремонт этого оборудования, которое регулярно разрушается украинской армией на территории временно оккупированного Крыма", – сказал Селезнев.

Дальнобойные атаки ВСУ стали более успешными – подробности

Как сообщал УНИАН, украинские удары по глубокому российскому тылу становятся все более результативными. Не в последнюю очередь это достигается за счет более активного использования Украиной целей-приманок для истощения российской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: