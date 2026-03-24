Россия массированно атаковала энергетику Украины: жители шести областей без света

Россия в ночь на 24 марта осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без света.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", – уверяют в Минэнерго.

Видео дня

В энергетическом ведомстве также напомнили, что с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Кроме того, до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

В Минэнерго призвали украинцев экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в энергетическом ведомстве.

Ночная атака России – главные новости

В ночь на 24 марта Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами. В результате ударов есть погибшие и раненые. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание шести ракет и 27 ударных БПЛА.

В частности, РФ нанесла удары дронами и ракетами по Запорожью. По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры.

Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что в результате российской атаки в Полтавской общине повреждены жилые дома и гостиница. Вражеские удары унесли жизни двух человек, семеро получили травмы.

