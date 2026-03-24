Это масло называют полезнее оливкового: почему его следует добавлять в рацион

Рыжиковое масло - великолепный источник омега-3 и омега-6.

Рыжиковое масло получают из семян рыжика посевного – одной из древнейших масличных культур Европы. Раньше его активно использовали в деревнях как доступную альтернативу животным жирам, а сегодня продукт снова привлекает внимание благодаря своим полезным свойствам.

Как пишет terazgotuje.pl, главная ценность рыжикового масла – высокая концентрация ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые составляют до 90% его состава. Эти вещества поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, помогают снижать давление, уменьшают риск атеросклероза, инфаркта и инсульта, а также укрепляют иммунитет.

Кроме того, рыжиковое масло богато витамином Е – всего 100 г продукта покрывают суточную норму с избытком. Оно также содержит витамины A и группы B, а также растительные стеролы. Такой состав способствует восстановлению кожи, укреплению волос и ногтей.

Видео дня

В кулинарии масло ценится за насыщенный вкус с лёгкой горчинкой и пряными нотами. Однако его нельзя нагревать – при температуре выше 40 °C оно теряет полезные свойства. Лучше всего употреблять его в холодном виде: добавлять в салаты, к рыбе, сырам или в смузи.

Рекомендуемая норма 1–2 чайные ложки в день, желательно натощак. Этого достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми жирными кислотами.

Рыжиковое масло применяют и в уходе за внешностью. Оно уменьшает ломкость волос, придаёт им блеск, а также успокаивает кожу головы. Благодаря противовоспалительным свойствам средство помогает при раздражениях, акне и даже после солнечных ожогов.

Таким образом, этот недооценённый продукт может стать полезным дополнением как в рационе, так и в ежедневном уходе за собой.

