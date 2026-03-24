Популярная украинская актриса эмоционально высказалась о Цымбалюке: 'Мне нравятся другие'

Яна также рассказала, как ей работается с актером.

Украинская актриса Яна Глущенко эмоционально высказалась о Тарасе Цымбалюке.

Не секрет, что актеры будут играть в одном спектакле влюбленную пару. По словам Яны, ее коллега произвел на нее положительное впечатление во время знакомства и репетиций.

"Он очень классный парень! Во-первых, он действительно невероятно красив, но я смотрю на него как на партнера, а не как на мужчину. Хотя мужчина он хороший, очень комфортный партнер. Нам нужно играть любовь, нужно как-то почувствовать друг друга. Я поняла, что это мой кореш, все нормально, мы друг друга понимаем", – отметила актриса в проекте "Тур зірками".

Глущенко добавила, что, несмотря на красоту и харизму Цымбалюка, ее привлекает совсем другой типаж мужчин.

"Мне кажется, что он типаж мужчины всех девушек, но мне нравятся другие", - подчеркнула актриса, которая в прошлом году сообщила о своем разводе с Олегом Збаращуком после восьми лет брака.

