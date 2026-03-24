Поразили 6 ракет и 27 дронов: в Воздушных силах раскрыли подробности российской атаки

Россияне нанесли по Украине более 400 ударов с воздуха

Российские оккупанты за вечер и ночь выпустили по территории Украины 426 средств воздушного нападения – ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования.

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 426 средств воздушного нападения. Речь идет о:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Курская область России, временно оккупированная территория Донецкой обл.);

18 крылатых ракет Х-101 (район запуска – из воздушного пространства над Каспийским морем);

5 крылатых ракет "Искандер-К" (район запуска – Брянская область России);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район запуска – Курская обл., ВОТ Донецкой обл.);

392 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское, ТОТ Крыма, около 250 из них – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.

Среди них: 18 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет "Искандер-К"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 365 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 10 локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется", – отметили в Воздушных силах.

Российские удары и жертвы

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 марта российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами.

В Полтавской общине двое человек погибли, 11 получили ранения, повреждены жилые дома и гостиница. В Запорожье один человек погиб, пятеро - ранены.

Кроме того, было зафиксировано прямое попадание FPV-дрона российских захватчиков в электропоезд, следовавший по маршруту Слатыно – Харьков. В результате атаки на месте погиб 61-летний пассажир поезда.

Вас также могут заинтересовать новости: