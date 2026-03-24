Синоптик Диденко сообщила, когда весеннее тепло сменится холодом

В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет преобладать теплая погода, но затем температура понизится.

В Украине продолжается теплая погода. В частности, сегодня воздух прогреется до +12...+16 градусов, только на юго-востоке и востоке будет прохладнее. К сожалению, такая теплая погода продлится недолго. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пока теплая погода будет преобладать, но уже в конце марта ситуация изменится.

"Ближайшее похолодание ожидается в конце марта – начале апреля", – сообщила эксперт по погоде.

Похолодание в Украине – что известно

О том, что температура должна снизиться, говорят и в Укргидрометцентре.

В комментарии "Погода УНИАН" синоптик Иван Семилит сообщил, что в период с 29 марта по 2 апреля ожидаются периодические осадки. В частности, 1–2 апреля в западных, а местами и в северных и центральных регионах дождь может идти с мокрым снегом.

По его словам, в ночь на 29 марта температура составит +2°…+9°, а днем воздух прогреется до +13°…+19°. Однако уже с 30 марта и до 2 апреля в большинстве областей, начиная с запада, начнется постепенное похолодание – ночные показатели могут опускаться до -2°.

В дневные часы температура будет колебаться в пределах +5°…+12°, что ощутимо ниже, чем ожидается в ближайшие дни.

Синоптик подчеркнул, что такое изменение погодных условий является типичным для весны. Никаких аномальных явлений не прогнозируется – речь идет лишь о естественном понижении температуры в конце марта и начале апреля.

