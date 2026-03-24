В 'ПриватБанке' подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро на 24 марта

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 марта, вырос на 25 копеек и составляет 44,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 40 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник подорожал до 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также вырос и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 24 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 44,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,60 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 33 копейки и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

