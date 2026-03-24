Смысл этой буквы проще, чем вы могли бы подумать.

Несмотря на то что все мы так или иначе пользуемся мобильной связью, лишь изредка люди задумываются о том, что означает буква G в 4G и 5G связи. Технологическая сфера изобилует аббревиатурами и профессиональным жаргоном: например, USB (сокращение от Universal Serial Bus) или Wi-Fi (которое, как ни странно, вообще не является сокращением), но пользователи обычно принимают все эти названия за должное.

Разберемся, как расшифровывается эта буква в значке мобильного интернета и почему иногда обьяснение может менятся.

Что значит G в 4G – как это перевести

С начала 1990-х годов в обозначении мобильных сетей стали использовать букву "G" после числа, например, частота 5G и 4G. На первый взгляд это может показаться каким-то сложным техническим термином, но на деле все гораздо проще.

Буква "G" здесь означает слово generation – "поколение". То есть речь идет о третьем, четвертом или пятом поколении мобильной связи. Каждое новое приносит улучшения: более высокую скорость интернета, меньшую задержку и возможность подключать больше устройств одновременно.

И раз мы разобрались, что означает буква G в 5G интернете, важно понимать, что в других контекстах эта буква может переводится иначе. Например, если вы видите обозначение "10G" на роутере, это не значит, что вам в руки попала технология будущего. На самом деле в этом случае речь идет о "гигабитах".

Гигабит в секунду (Гбит/с) – это единица измерения скорости передачи данных. Скорость интернета указывают в битах, а скачивание – в байтах, при этом 1 байт = 8 бит. То есть, чтобы понять, насколько это много, нужно просто поделить на восемь: 1 Гбит/с (1000 мегабит) – это примерно 125 МБ/с.

Таким образом, скорость 10 Гбит/с теоретически позволяет передавать около 1,25 гигабайта данных за секунду – это, например, целый фильм в высоком качестве буквально за несколько секунд.

Иногда такие обозначения подписываются как "10G LAN" или "10 Gigabit Ethernet" – это означает, что устройство поддерживает очень высокую скорость передачи данных по кабелю.

Соответственно, чтобы правильно понять, что такое G в 5G, нужно учитывать, на каком устройстве нанесен этот значок.

