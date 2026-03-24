Китай 'сдвинул' Землю и увеличил продолжительность суток: в NASA поразили цифрами

NASA сообщает, что гигантская китайская гидроэлектростанция "Три ущелья" действительно вызвала незначительные изменения в вращении Земли. Сооружение длиной 2335 метров и высотой 185 метров вмещает до 40 кубических километров воды, а его работа влияет на распределение масс планеты.

Доктор Бенджамин Фонг Чао, геофизик NASA, объяснил в статье в журнале LAD Bible, что продолжительность суток увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось планеты сместилась примерно на 2 сантиметра. Любое изменение распределения масс на планете вызывает подобные эффекты, хотя они и почти незаметны в повседневной жизни.

Мощность плотины

Несмотря на эти незначительные изменения, "Три ущелья" является крупнейшей гидроэлектростанцией в мире и вырабатывает энергию, эквивалентную 15 ядерным реакторам. Эта чистая энергия помогает уменьшить зависимость от ископаемого топлива и обеспечивает масштабные экологические преимущества.

Плотина – не единственная причина колебаний скорости вращения Земли. 5 августа этого года сутки были на 1,25 миллисекунды короче из-за влияния Луны. Ученые подчеркивают, что подобные изменения являются естественными и не представляют угрозы для жизни на планете.

Теперь Пекин движется вперед с еще более амбициозным проектом на Тибетском нагорье. Ожидается, что новый гидроэнергетический комплекс, запланированный в уезде Медог в Тибете, станет крупнейшей системой плотин на планете с годовым производством примерно в три раза большим, чем у "Трех ущелий", и стоимостью около 1,2 триллиона юаней.

