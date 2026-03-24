Одна из самых известных битв Европы десятилетиями понималась неправильно, - исследование

Историки десятилетиями ошибались в причинах поражения англосаксов.

Трагическая история Гарольда Годвинсона, короля, который потерял Англию в противостоянии с Вильгельмом Завоевателем в знаменитой битве при Гастингсе в 1066 году, на протяжении десятилетий была темой многочисленных документальных фильмов, а также художественных кинолент и сериалов. Однако, согласно недавним исследованиям, эта история может нуждаться в переосмыслении.

Битва XI века положила конец короткому правлению Гарольда, последнего англосаксонского короля, и привела к власти в Англии Вильгельма, герцога Нормандии, навсегда изменив историю Великобритании и Европы. Тем не менее, новый анализ манускриптов предлагает иной взгляд на природу сокрушительного поражения Гарольда, пишет HotNews.

Изнурительный марш длиной в 322 километра, который король Гарольд и его люди якобы преодолели перед столкновением с норманнами Вильгельма и который, как считается, оставил англосаксонских солдат истощенными и неподготовленными к бою, на самом деле никогда не имел места. По крайней мере, так утверждает профессор средневековой истории и литературы в Университете Восточной Англии Том Лайсенс. Вместо этого, заявляет ученый, войска передислоцировались на юг по морю.

"1066 год – до сих пор одна из немногих дат, которую знают почти все", – отмечает Рори Нейсмит, профессор раннесредневековой английской истории в Кембриджском университете, который не участвовал в исследовании Лайсенса.

"Это поворотный момент в истории Англии, когда один политический режим был разгромлен и очень быстро заменен другим, что имело огромные последствия для культурной и институциональной идентичности королевства. События 1066 года, следовательно, имеют решающее значение для понимания всего, что последовало за ними", – подчеркивает Нейсмит.

Переоценка исторических источников, связанных с битвой

Идея о том, что люди Гарольда прошли почти 322 километра за 10 дней после тяжелой победы при Стамфорд-Бридж на севере Англии над вождем викингов Харальдом Хардрадой – еще одним претендентом на трон – долгое время казалась Лайсенсу и другим историкам маловероятной, учитывая такие расстояния.

Лайсенс утверждает, что история о драматическом сухопутном марше была во многом викторианской интерпретацией, которая прочно закрепилась в науке. Она возникла из-за неправильно понятой ссылки в "Англосаксонской хронике" (описании важных событий того времени на древнеанглийском языке) на то, что флот Гарольда был "отправлен домой". В прежних трактовках фраза "отправлен домой" понималась как "расформирован", то есть корабли якобы разошлись по портам приписки. Анализируя хронику, Лайсенс заметил повторяющиеся упоминания слова "дом" в значении "Лондон", где находилась база короля Гарольда.

"Я понял: когда сказано "флот пришел домой", это не значит, что его разослали по разным портам. Флот был отправлен в свой дом, в Лондон", – объяснил он.

Кратко суть такова: Гарольд сначала повел свой флот на север, где 26 сентября 1066 года успешно сразился с Харальдом Хардрадой и его силами викингов. Затем он вернулся с флотом в Лондон. "Вместо того чтобы изнурять своих людей тем маршем на юг – что, конечно, считалось причиной поражения англичан – у него была возможность дать им время на отдых", – подчеркивает Лайсенс.

Позже Гарольд и часть его людей отправились по суше на юг к Гастингсу, чтобы встретить герцога Нормандии. Лайсенс утверждает, что Гарольд также отправил корабли к Гастингсу, пытаясь предпринять маневр окружения Вильгельма с юга, однако флот прибыл слишком поздно, чтобы изменить ход сокрушительной битвы, состоявшейся 14 октября 1066 года.

Нейсмит согласен с этой новой интерпретацией. "У англичан был многочисленный морской флот, и существует достаточно доказательств навигации вдоль восточного побережья в период норманнского завоевания", – сказал он. "Более значимая роль этих кораблей в событиях 1066 года вполне логична и демонстрирует способность Гарольда эффективно использовать имеющиеся ресурсы", – отметил эксперт из Кембриджа.

Новый свет на фигуру трагического короля

Дункан Райт, лектор по средневековой археологии в Университете Ньюкасла, в свою очередь заявил, что марш английской армии на юг всегда был частью образа Гарольда в том понимании, которое закрепилось в период романтизма в европейской литературе.

Гарольд известен как последний англосаксонский король, который храбро сражался против захватчиков, но чьи усилия в конечном итоге оказались тщетными. Этот "марш" вдохновлял на масштабные исторические реконструкции, включая событие 2016 года к 950-летию битвы, в котором приняли участие 1066 человек.

"Действительно, современные англичане остаются очень привязанными к фигуре "храброго проигравшего"", – сказал Райт.

"Эта новая интерпретация показывает долгоиграющее наследие того, как викторианская эпоха понимала прошлое, и то, как фрагментарная информация может стать историческим каноном; когда мы ставим под сомнение такие традиции, мы можем прийти к новым ценным пониманиям прошлого", – добавил он.

Лайсенс также отметил, что новая трактовка выставляет короля Гарольда компетентным командиром, а не безрассудным и импульсивным лидером: "Я думаю, что в основе своей это был вопрос удачи. В тот день на месте победителя мог быть Гарольд, а не Вильгельм".

Историки также опровергли еще одну знаменитую легенду, связанную с битвой при Гастингсе. Известная сцена на гобелене из Байё, представляющая битву с норманнской точки зрения, показывает Гарольда, пораженного стрелой в глаз. На самом деле самые ранние источники описывают, что Гарольд был убит четырьмя норманнскими рыцарями.

Гобелен из Байё будет привезен из Франции и впервые выставлен в Великобритании в конце этого года в Британском музее в Лондоне.

Лайсенс представит свое исследование на конференции, организованной во вторник, 24 марта, в Оксфордском университете, а также включит эту работу в свою будущую биографию короля Гарольда.

Ранее УНИАН сообщал, что любители случайно за два часа нашли корабль-призрак, который затолнул почти 140 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: